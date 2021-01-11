Под контролем военных: На Донетчине продолжают ремонтировать водопровод «Горловка-Торецк»

Сегодня, 11 января, в 9 утра продолжились аварийно-восстановительные работы на выявленных участках порывов водопровода «Горловка-Торецк». Об этом сообщает украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня).

В результате порывов почти на неделю без водоснабжения остались жители 5 крупных населенных пунктов – Торецк, Железное, Северное, Пивденное (Южное) и Щербиновка.

«Контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представителями УС СЦКК будет осуществляться непосредственно на месте работ. В частности, представителями ГСЧС Украины планируется обследование маршрутов движения техники и рабочей группы и непосредственно самих участков проведения работ на наличие взрывоопасных устройств. После этого рабочая бригада начнет ремонтно-сварочные работы для полной ликвидации повреждений водопровода», – говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Всего в работах задействованы 14 работников предприятия «Вода Донбасса» и 4 единицы техники.

В районах проведения ремонтно-восстановительных работ в зеркальном формате по обе стороны работать патрули СММ ОБСЕ.

Напомним, с 4 января в результате порывов на водоводе диаметром 900 мм прекращено централизованное водоснабжение населения города Торецк и 4 населенных пунктов, входящих в состав Торецкого горсовета (Железное, Пивдненное, Северное, частично пгт Щербиновка). Сейчас без подачи воды остаются 37 923 жителей, питьевую и техническую воду цистернами подвозят спасатели.

8 января во время обследования водовода незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса».

10 января ремонтникам удалось обнаружить 4 места порывов водопровода «Горловка – Торецк» в «серой» зоне.