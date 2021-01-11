Коронавирус в «ДНР» и на подконтрольной Донетчине: Сколько выявили заболевших (Карта)

На подконтрольной украинским властям Донетчине выявили еще 153 больных COVID-19, на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой области – 167 больных.

Как сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, за воскресенье, 10 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 153 больных коронавирусной болезнью, среди которых 5 детей:

79 – в Краматорской ОТГ;

66 – в Мариупольской ТГ;

7 – в Бахмутской ТГ;

1 – в Угледарской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 572 человек, из них:

выздоровели – 31 250 человек (79,0% от всех заболевших);

на лечении – 7 597 пациентов (19,2%);

летальных случаев – 725 (1,8%).

Как сообщает пресс-служба «минздрава ДНР», в «республике» за 10 января проведены 199 исследований, выявлены 143 случая заболевания и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 11 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 16 209, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 518 пациентов (34,0% от всех заболевших);

выздоровели – 9 243 человека (57,0%);

летальных случаев – 1 448 (8,9%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 64 случая пневмоний, госпитализированы 35 человек. Всего на лечении находятся 1 739 пациентов с пневмониями, из них 671 – на кислородной поддержке (+8 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек (796 417 пациентов выздоровели, 19 835 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 12 115 случаев (выздоровели – 8 607 пациентов, летальных случаев – 334).

В «ЛНР» зарегистрировано 194 летальных случая.