Сводка из зоны ООС за 10 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения Операции Объединенных сил наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 14 единиц. Под обстрел попали окрестности поселка Старомихайловка на западе Донецка. Огонь велся из АГС и стрелкового оружия».

Также в «ДНР» уверяют, что «ВСУ сегодня утром открыли минометный огонь в направлении села Сосновское в Новоазовском районе. Выпущено 8 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из миномета калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автоматического станкового гранатомета АГС-17».