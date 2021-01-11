Вывели 47 человек: В Селидово произошел пожар в инфекционном отделении больницы

Сегодня, 11 января, в Селидово (Донецкая область) в инфекционном отделении центральной городской больницы случился пожар. Пациентов и персонал успели вывести, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Сообщение о пожаре на телефон Службы спасения «101» поступило в 6:20.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что происходит задымление в раздевалке в 2-этажном отдельно стоящем отделении больницы.

«На момент возникновения пожара в отделении находилось всего 47 человек, из них 43 пациента. Медицинский персонал самостоятельно вывел пациентов до прибытия подразделений Главного управления. Пожар был локализован в 6:35 и ликвидирован в 6:40», – сообщили в областном управлении ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.