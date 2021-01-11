В «ДНР»: В соцсети показали автобус «Донбасс» с сине-желтым флагом (Фото)

В «ДНР» регистрационные «республиканские» номера транспортных средств выгорают на солнце. И люди видят черную полосу, под которой – цвета украинского флага, желтый и голубой, передают «Донецкие новости».

В соцсетях местные жители обратили внимание, что даже автобусы «Донбасс» теперь ездят с номерами, где желтые и голубые полосы.

«Макеевка. Даже автобусы "Донбасс" ненавязчиво сообщают, что временно оккупированные территории – это Украина», – написал один из макеевчан.

Также люди сообщают, что со временем цвета выгорают и на вывесках «республиканских госучреждений». На такие сине-желтые сочетания обращают внимание посетители, поэтому вывески часто меняют.

Напомним, жители «ДНР» и ранее подмечали, как на «республиканском» триколоре палящее солнце проявляло сине-желтые оттенки.