Результат за 10-20 минут: Появились подробности о тестировании на КПВВ на антиген COVID-19

На контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, согласно последним решениям Кабмина, должны быть обустроены пункты тестирования на определение антигена коронавируса. Результат такого теста можно получить за 10-20 минут, и тогда самоизоляция или обсервация прекращается, передают «Донецкие новости».

Соответствующие изменения в Постановление правительства от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» утверждены постановлением Кабинета министров Украины № 9 от 5 января 2021 года.

«В документе, в частности, говорится, что самоизоляция, обсервация лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них», – пояснили в Луганской облгосадминистрации.

Согласно постановлению, ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования на КПВВ.

Народный депутат Украины Муса Магомедов в этой связи отметил, что «Украина сделала еще один шаг навстречу нашим гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях».

«Это решение облегчает процедуру пересечения КПВВ. Во-первых такое тестирование в несколько раз дешевле, чем ПЦР. Да и результат можно получить в течение десяти минут, а не спустя сутки в лучшем случае», – написал Магомедов в своем Telegram-канале.

«Ждем ответ от "квазиреспублик" по этому решению. Уверен, они опять придумают кучу причин обвинить Украину в том, что со стороны "дыры" закрыты КПВВ. И будут продолжать держать людей в заложниках», – подчеркнул нардеп.

Напомним, экспресс-тест на антиген COVID-19 является скрининговым тестом, который показывает, есть ли вирус в организме человека на момент проведения исследования. Чувствительность тестов составляет более 97%, специфичность – 100%, результат теста можно получить в течение 15-20 минут.

Ранее в Минреинтеграции анонсировали, что на КПВВ прибывших из «Л-ДНР» будут бесплатно тестировать на коронавирус, чтобы люди с отрицательным результатом могли не отправляться на полную самоизоляцию или обсервацию. Планировали применять не ПЦР-тесты, а тестирование на антитела (ИФА).

Если в Луганской области тест на коронавирус можно на платной основе сдать сразу на КПВВ «Станица Луганская», то на КПВВ «Новотроицкое» такой возможности до сих пор нет.

В начале января «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» пока не намерена открывать линию разграничения с подконтрольной Украине территорией из-за эпидемиологической ситуации.