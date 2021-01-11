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Самые вкусные греческие чебуреки: Житель Донецка показал свою поездку по Старобешевскому району (Видео)

11.01.21 12:36
Старобешево (Кальмиусское)
Старобешево (Кальмиусское) / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Старобешевском районе. Дончанин показал, как сегодня выглядят поселок Старобешево (после декоммунизации – Кальмиусское) и село Раздольное, передают «Донецкие новости».

«Виконста» из Донецка в поселок Старобешево (Кальмиусское), который расположен на правом берегу Кальмиуса, добирался на легковом авто. Проезжая мимо остановки, он показал вывеску на украинском языке.

«Большинство людей знают одноименную теплоэлектростанцию, которая дает электричество всей округе», – сказал он.

Затем дончанин заехал в село Раздольное. По его словам, именно в этом селе в чебуречной продают «самые вкусные греческие чебуреки». На кухню была приоткрыта дверь, и «Виконсте» удалось запечатлеть процесс приготовления.

Он приобрел по два чебурека с мясом и сыром – и те, и те по 30 руб. (12 грн по местному курсу на 11.01.2020), а также с начинкой «сыр с мясом» – по 35 руб. (14 грн).

«Запах обалденный, реально… Они небольшие, я думаю, 2-3 штуки здоровый человек может легко слопать», – поделился «Виконста».

Далее он продолжил путешествие пешком, демонстрируя природу Донбасса в окрестностях. В частности, Раздольненский заказник, в котором можно увидеть выходы на поверхность вулканических пород – оно находится по другую сторону Кальмиуса, напротив села Раздольное.

Прогулялся мужчина и по селу. В нем – обычная сельская жизнь. У людей – огороды, теплицы, домашние животные.

Также «Виконста» показал вид на село с высоты расположенного рядом холма и закат Солнца.

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