В Минздраве рассказали, когда станет доступна платная вакцинация от коронавируса

В Украине платная вакцинация от коронавируса может стать доступной не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Эспресо.TV».

«Мы рассчитываем, что вакцинация будет бесплатной для всех граждан Украины», – отметил Ляшко.

Вместе с тем он не исключил, что со временем будет возможно вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

«У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых, – ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги», – добавил главный санврач.

По его словам, это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, в том числе и в негосударственных клиниках.

«Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, – ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам», – подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана – в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с временно неподконтрольных территорий также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом.