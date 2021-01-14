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Не забудьте сказать, что это карточка «банка ДНР»: Жители Донецка и Горловки получают смс от мошенников

14.01.21 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» жители Донецка и Горловки стали получать сообщения на мобильный телефон от мошенников.

Так, людям поступают сообщения о том, что на их имя оформлен перевод денег. Также указан номер телефона и 5-значный код.

«Что это за развод, интересно?... Ясно, что мошенники… О, и мне такое приходило… Я такие переводы по три раза в неделю получаю, так что не сильно радуйтесь… Лохотрон 100%», – пишут в местных пабликах в соцсетях.

Также люди, звонившие на указанный номер, говорят о том, что мошенники спрашивают личные данные, и в первую очередь банковской карты – якобы для зачисления средств.

«Позвоните на этот номер, скажете код. Потом там уточнят номер и код вашей банковской карточки. Не забудьте сказать, что это карточка банка ДНР», – советуют в паблике.

Однако те, кто воспользовался таким советом, не рады. Люди пишут, что после этого их атаковали смсками с угрозами.

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