Донецк – Харьков, Донецк – Киев: В «ДНР» пользуются популярностью услуги перевозчиков (Фото)

В «ДНР» более 50% объявлений на рекламных щитах – это предложения поездок на подконтрольную украинским властям территорию, передают «Донецкие новости».

Как рассказывают местные жители, в объявлениях в Донецке предлагают поездки в Мариуполь, Харьков, Днепр, Киев, Запорожье и иные украинские города. Услуги перевозчиков востребованы, у некоторых автобусов и легковых авто рейсы – ежедневные.

Также популярны рейсы в Москву и Ростов, ремонт компьютеров и бытовой техники, выкуп металлолома.

«Вот сколько позитива!... Республика работает… Да жизнь просто бурлит!», – комментируют местные жители в Facebook опубликованные фото.

Также люди отмечают, что в «республике» «еще процветает похоронный бизнес».

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Вице-премьер министр Алексей Резников в декабре заявил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос об отмене таких штрафов на период карантина.

Напомним, юрист «Донбасс SOS» Михаил Фоменко обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан.