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В «ДНР» сообщили, что произошло на дорогах «республики» на выходных

11.01.21 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в период с 9 по 10 января произошло 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, и зарегистрировано 8 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

9 января в Куйбышевском районе Донецка 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica совершил наезд на 20-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 358 нарушений ПДД, среди которых 28 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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