Россия не соглашается на «золотой мост» для выхода из Донбасса, – Арестович

Украина предлагает России «золотой мост» для выхода из Донбасса, но РФ на это не соглашается. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, мы даем "золотой мост" России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс – это блестящий выход для них, я считаю. Но они на это не идут», – сказал Арестович.

По его словам, Россия продолжает обсуждать украинский «План совместных шагов» по имплементации «Нормандских» и Минских соглашений.

«Это показывает, что они не хотят выходить из переговорного процесса, значит, они видят смысл там пребывания. А вот то, что они реализуют очень медленно то, что предлагаем мы, Франция, Германия, ОБСЕ, посредники – это вопрос. Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут», – отметил советник украинской делегации в ТКГ.

Он рассказал, что иногда бывают ситуации, когда представители российской стороны на видеоконференции говорят одно, потом после разговоров по телефону говорят иное.

«У меня такое ощущение, что разные люди ими командуют, пресловутые разные башни Кремля. И те, и те хотят денег. Но либералы хотят денег путем восстановления бизнес-связей с Евросоюзом, с мировым сообществом, а силовики хотят денег, зарабатывая их на войне. И никак не могут договориться», – подчеркнул Арестович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Politeka»