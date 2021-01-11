Зашел «стратегический груз» из РФ: В «ЛНР» запустили доменную печь на Алчевском меткомбинате

В «ЛНР» снова запустили первую доменную печь на Алчевском меткомбинате. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий события в «республике».

«Произошло это после того, как из РФ в ЛНР начал заходить стратегический груз для завода. Заходить этот груз начал 5-6 января», – сообщает паблик.

Учитывая плачевное состояние комбината, о котором сообщалось ранее, сколько времени продлится «оживление» производства, – пока неизвестно.

«Надолго ли ее [печь] запустили на этот раз – пока неизвестно, все зависит от других коксохимических заводов», – отмечают в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

В «ЛНР» в первых числах ноября 2020 года почти полностью остановился Алчевский металлургический комбинат. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август.