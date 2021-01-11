55 – в Попаснянском районе: На Луганщине выявили 140 зараженных коронавирусом

В Луганской области лабораторно подтверждены 140 новых случаев COVID-19. Из них – 55 в Попаснянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 62-летний мужчина из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 3 человека;

Рубежное – 9;

Марковский район – 4;

Меловской – 14;

Новоайдарский – 15;

Новопсковский – 35;

Попаснянский – 55;

Сватовский – 5.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 115 человек, из них:

выздоровели – 8 607 пациентов (71,0% от всех заболевших);

лечатся – 3 174 человека, в том числе 427 – стационарно, 2 747 – амбулаторно (26,2%);

умерли – 334 человека (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболел 461 ребенок в возрасте до 17 лет, выздоровели – 353 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,5%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек (796 417 пациентов выздоровели, 19 835 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 572 случая (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 725).

В «ДНР» – 16 209 заболевших (выздоровели – 9 243 человека, скончались – 1 448 человек). В «ЛНР» зарегистрировано 194 летальных случая.