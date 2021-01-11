Придираются к тому, кто будет насыпать щебень: Арестович рассказал, что «Л-ДНР» по надуманным причинам блокируют КПВВ

Для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе украинская сторона сделала все возможное, но подконтрольные РФ «республики» продолжают их блокировать на основании надуманных причин. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Он напомнил, что КПВВ с украинской стороны открыты с 10 ноября, но несмотря на согласованные ранее с российской стороной договоренности об одновременном открытии КПВВ, это не выполняется.

«620 тысяч пенсионеров там, которым мы платим пенсии. Точнее, эти деньги ждут этих людей, чтобы они пересекли КПВВ и получили», – добавил Арестович.

По его словам, россияне говорят, что вынуждены давать гражданам Украины, проживающим в «Л-ДНР», российское гражданство, чтобы обеспечить их социально-экономически.

«Я их всегда спрашиваю: вот получил наш гражданин российский паспорт, а какие соцвыплаты или экономические преференции он от этого получает? А не проще ему дать пересечь КПВВ и получить там, в "Ощадбанке" нашем, все свои пенсии и выплаты, которые уже накопились и достигают на одного человека десятков тысяч гривен. Просто пропустите людей», – подчеркнул Арестович.

Спикер украинской стороны в ТКГ рассказал, что для маломобильных пенсионеров на КПВВ предлагается сделать «зеленый коридор» с сопровождением Красного Креста.

«120 тысяч пенсионеров из 620 тысяч, которые малоподвижны или инвалиды. Мы предлагаем им сделать "зеленый коридор" на КПВВ, чтобы эти пенсионеры могли, минуя очередь, получить помощь», – уточнил Арестович.

Он отметил, что в данное время непонятно, почему из «Л-ДНР» не выпускают людей, поскольку весомых причин для этого нет.

«Одну за другой инициативу гуманитарную мы предлагаем. Но вот они придираются к тому, кто будет насыпать щебень на дорогу или где будет точка разворота автобуса. Но мы согласовали уже и эти условия, сделали уже точку разворота автобуса. Физически – не выпускают», – резюмировал спикер украинской стороны в ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Politeka»