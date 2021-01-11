Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе, – Резников

Возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках Минских договоренностей «практически исчерпаны», но Украина не пойдет на эскалацию обстановки. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Ліга.net».

В статье для Atlantic Council он высказал мнение, что несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо «решающих прорывов» в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

«Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны», – считает Резников.

Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

«Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе», – подчеркнул вице-премьер.