ДонНМУ: Ректором вуза-переселенца стала профессор Майя Ермолаева (Фото)

Ректором вуза-переселенца – Донецкого национального медицинского университета – стала Майя Ермолаева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выборы состоялись 29 декабря 2020 года. Голосование проводилось на трех избирательных участках в Краматорске, Мариуполе (Донецкая обл.) и Кропивницком (Кировоградская обл.).

По официальным результатам, большинство (78,47%) голосов получила кандидат Майя Вячеславовна Ермолаева.

Напомним, Майя Ермолаева – уроженка Донецка, доктор медицинских наук, профессор. Должность и.о. ректора она занимала с августа 2020 года. 19 августа Ермолаева была представлена коллективу и студентам вуза-переселенца.

Как сообщалось ранее, в Офисе генерального прокурора Украины завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвинялся во взяточничестве. По версии следствия, это должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя предприятия, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, взятку в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в Донецкий национальный медицинский университет.

Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимались правоохранительные органы.

В феврале нынешнего года здание Донецкой облгосадминистрации в Краматорске пикетировала группа студентов и преподавателей вуза-переселенца. По словам участников акции, выйти на протест их заставила «нездоровая обстановка», сложившаяся в вузе из-за длительного конфликта между ректором Петром Кондратенко и значительной частью преподавательского коллектива.