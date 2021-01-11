В «ДНР» железнодорожный транспорт сокращают в угоду автобусным перевозчикам, – соцсети

За 2020 год объем железнодорожных перевозок в «ДНР» сократился примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Такую ситуацию создают умышленно в пользу автобусных перевозчиков, пишет один из донецких Telegram-каналов.

Как сообщают в паблике, для сокращения количества пассажиров на железной дороге используют разные административные методы.

«Почему так? Есть несколько причин, и одна из основных – умышленные действия заинтересованных лиц, направленные на то, чтобы количество пассажиров на железной дороге постоянно сокращалось. Ищи, кому выгодно, – тем, у кого бизнес в сфере автобусных перевозок. Чтобы отвадить граждан от электричек, действуют по-разному. Крайне неудобное расписание – например, один рейс в населенный пункт, чтобы вернуться из которого, придется дождаться следующего дня. В марте 2020 г. отменили значительное количество электричек. Если в 2019-м было около 70 пригородных рейсов, то в 2020-м осталось меньше половины», – пишут в Telegram-канале.

Дончане отмечают, что рейсы и дальше продолжают сокращать, «в угоду тем же автобусным перевозчикам, происходит планомерное уничтожение пригородного жд-сообщения».

Помимо того, в паблике перечислили иные проблемы, которые влияют на ситуацию с железнодорожным транспортом.

«Закрытые границы с ЛНР, что ограничивает маршруты и количество рейсов. Железная дорога – масштабная структура, рассчитанная на большие объемы перевозок, значительное количество пассажиров. Нет пассажиров – нет средств на содержание путей, составов, локомотивов, зарплаты железнодорожникам. Людям некуда особо ездить – кроме пригородного сообщения. Обещанного Пушилиным прорыва в виде поездов в РФ из ДНР пока нет и на горизонте», – констатирует паблик.

В соцсети напомнили заявление «главы ДНР» Дениса Пушилина на одной из встреч с железнодорожниками в 2020 году о том, что год назад был создан объединенный концерн «Железные дороги Донбасса», которым «проделана большая работа», и «у железнодорожной отрасли Донбасса большие возможности и перспективы».

«Как видим, у Пушилина слова вновь расходятся с реальностью. Ну, а его речи о поездах в Москву, Санкт-Петербург и Крым люди воспринимают как издевательский юмор», – заключают дончане.