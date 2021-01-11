Подкинули фейк: Известный гонщик рассказал о дезинформации про «первый миллиард» Яценюка

Автогонщик и блогер Алексей Мочанов рассказал, что фейк о якобы «праздновании первого миллиарда» Арсением Яценюком несколько лет назад ему рассказала нынешний депутат от «Слуги народа», передает «Сегодня».

Мочанов в своем Facebook объяснил, что дезинформировала его «политический аналитик, политолог и знайка, близкий к определенным серьезным людям наверху, сейчас – народный депутат от Слуг, женщина».

Спортсмен подчеркнул, что посчитал этого человека достаточно осведомленным и порядочным, чтобы не проверять информацию.

«Я, к сожалению, повелся и выдал в эфир непроверенную информацию. За которую, в итоге, пришлось извиниться в программе и выглядеть несерьезным бакланом», – отметил гонщик.

Он добавил, что встретился с Арсением Яценюком, и они пожали друг другу руки, закрыв этот вопрос.

Напомним, в 2017 году российский суд заочно арестовал Арсения Яценюка за якобы участие в войне в Чечне и убийство российских военнослужащих в начале 1990-х. Кроме того, Яценюк неоднократно выигрывал судебные дела против авторов фейков о нем, в том числе о якобы владении 24 виллами в Майями.