В «ЛНР» анонсировали скорый выход художественного фильма «Ополченочка» после доработки. Закрытый показ уже провели, передают «Донецкие новости».

Как сообщил директор киностудии «Лугафильм» Роман Разум, «многие очень переживают и ждут, когда можно будет посмотреть кино». «Ситуация решается каждый день. Сутки напролет доделываем последние штрихи по озвучке и покраске. Вся проблема была в поисках финансов, чтобы как-то доделать работу... Очень скоро свет увидит фильм. Очень скоро!», – написал он на своей странице в соцсети.

Также в комментарии Роман Разум уточнил, что надеется на показ к 23 февраля.

Кроме того, в «республике» уже провели закрытый показ новой версии фильма. Как сообщил в соцсети сотрудник «МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков, посмотревший фильм, показ состоялся 8 января в кинотеатре в Луганске.

Также в соцсети опубликованы кадры из фильма:

Напомним, в «ЛНР» сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой. Снявшиеся в данном фильме пополнили перечень актеров, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтвердила факт вывода Дрюк на украинскую сторону.