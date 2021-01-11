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Произошла утечка: В Мариуполе в многоэтажке семья отравилась природным газом

11.01.21 14:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе в многоэтажке семья с ребенком отравилась газом. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на данные медиков.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января на ул. Гагарина, 3 в Приморском районе Мариуполя. В результате утечки природного газа отравление получили 3 человека – муж с женой и их 8-летний ребенок.

30-летнюю маму и ребенка госпитализировали в больницу, поскольку их состояние вызывало серьезные опасения, а 32-летний отец остался дома.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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