Мобильные отделения на ремонте: Как будет работать «Ощадбанк» в прифронтовой зоне (График)

На текущей неделе мобильные отделения «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях будут находиться на ремонте. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как уточняется, мобильные подразделения АО «Ощадбанк» в Донецкой и Луганской областях с 11 до 15 января находятся на капитальном ремонте.

На постоянной основе будут работать отделения «Ощадбанка», расположенные на КПВВ «Счастье» (Луганская обл.) и КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.).