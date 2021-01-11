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Мобильные отделения на ремонте: Как будет работать «Ощадбанк» в прифронтовой зоне (График)

11.01.21 14:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На текущей неделе мобильные отделения «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях будут находиться на ремонте. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как уточняется, мобильные подразделения АО «Ощадбанк» в Донецкой и Луганской областях с 11 до 15 января находятся на капитальном ремонте.

На постоянной основе будут работать отделения «Ощадбанка», расположенные на КПВВ «Счастье» (Луганская обл.) и КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.).

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