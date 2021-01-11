На Донетчине заболеваемость COVID-19 держится на среднеукраинском уровне, – ДонОГА

В Донецкой области ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируемая, каких-либо масштабных всплесков в регионе за период новогодних и рождественских выходных не наблюдалось. Об этом сегодня, 11 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что заболеваемость держится на уровне среднеукраинских показателей.

«В Донецкой области в последние 14 дней уровень заболеваемости – 233,4 (на 100 тысяч населения – ред.), по Украине – 233,5», – сказал Педенко.

Он также добавил, что с начала пандемии лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции был установлен 39 572 жителям области, из них 1 608 детей и 1 556 медицинских работников. Летальным исходом завершились 725 случаев заболевания, 31 250 пациентов выздоровели.

«На сегодня в стационарах области находятся 695 пациентов, показатель загруженности коек составляет 36%. В среднем по Украине загруженность коек составляет 33,5%», – сказал представитель облздрава.

По его словам, на прошлой неделе лаборатории области работали, в среднем выполняли до 1 тысячи ПЦР-тестирований за сутки.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек (796 417 пациентов выздоровели, 19 835 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 572 случая (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 725), Луганской области – 12 115 случаев (выздоровели – 8 607 пациентов, летальных случаев – 334).

В «ДНР» – 16 209 заболевших (выздоровели – 9 243 человека, скончались – 1 448 человек). В «ЛНР» зарегистрировано 194 летальных случая.