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На 25 лет после деоккупации: В Кабмине опубликовали законопроект о переходном периоде на Донбассе

11.01.21 15:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины обнародовало законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ открыт для обсуждения. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, сейчас законопроект находится на рассмотрении для предоставления предложений центральными органами исполнительной власти, государственными службами и фондами, местными органами власти, учеными, международными организациями, общественными организациями, экспертной средой, судебными органами, прокуратурой, органами военного управления, представительства президента Украины в АРК и другими.

Ознакомиться с проектом закона можно по ссылке.

Любой желающий тоже может направить свои рекомендации до 29 января 2021 года на адрес электронной почты: chumak@kmu.gov.ua.

«После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений», – добавили в Минреинтеграции.

Законопроект, в частности, предлагает унифицировать подходы как относительно временно неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются временно оккупированными территориями. В пояснительной записке к документу указано, что на этих территориях «действуют оккупационные администрации Российской Федерации – органы, организации, предприятия и учреждения, в том числе судебные органы, которые действуют в качестве субъектов властных полномочий под руководством РФ вопреки Конституции и законам Украины».

Переходный период определяется как период времени, в течение которого «реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграцию деоккупированных территорий, восстановления на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира».

Переходный период включает конфликтный (текущий) и постконфликтный периоды.

«Переходный период заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы», – говорится в документе.

Дата восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливается решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины.

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