На 25 лет после деоккупации: В Кабмине опубликовали законопроект о переходном периоде на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины обнародовало законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ открыт для обсуждения. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, сейчас законопроект находится на рассмотрении для предоставления предложений центральными органами исполнительной власти, государственными службами и фондами, местными органами власти, учеными, международными организациями, общественными организациями, экспертной средой, судебными органами, прокуратурой, органами военного управления, представительства президента Украины в АРК и другими.

Ознакомиться с проектом закона можно по ссылке.

Любой желающий тоже может направить свои рекомендации до 29 января 2021 года на адрес электронной почты: chumak@kmu.gov.ua.

«После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений», – добавили в Минреинтеграции.

Законопроект, в частности, предлагает унифицировать подходы как относительно временно неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются временно оккупированными территориями. В пояснительной записке к документу указано, что на этих территориях «действуют оккупационные администрации Российской Федерации – органы, организации, предприятия и учреждения, в том числе судебные органы, которые действуют в качестве субъектов властных полномочий под руководством РФ вопреки Конституции и законам Украины».

Переходный период определяется как период времени, в течение которого «реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграцию деоккупированных территорий, восстановления на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира».

Переходный период включает конфликтный (текущий) и постконфликтный периоды.

«Переходный период заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы», – говорится в документе.

Дата восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливается решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины.