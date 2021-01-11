И экспресс, и ПЦР: На КПВВ «Новотроицкое» можно будет бесплатно пройти тесты на коронавирус

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) можно будет бесплатно сдать тест на антиген коронавируса. Об этом сегодня, 11 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что на КПВВ «Новотроицкое» обустроен пункт пересечения, в котором есть все необходимые социальные структуры, в том числе оборудован и медицинский пункт.

«Как планируется: те лица, которые будут пересекать этот пункт въезда-выезда, им будет установлено на мобильные телефоны приложение "Вдома", тем, у кого нет гаджета, на который можно установить приложение, – им будет предложена обсервация. Но Донецкая область получила быстрые тесты на антиген, которые позволяют в течение 15-30 минут получить информацию о наличии антигена коронавируса в организме человека. Если после проведения этого теста он будет негативный, наверное, приложение "Вдома" там же, на КПВВ будет снято, и гражданин будет направляться туда, куда и предполагал», – пояснил Педенко.

По его словам, если тест будет позитивный, – человек либо будет возвращен туда, откуда он прибыл. Или ему будет предложено – в зависимости от состояния – госпитализация или самоизоляция на 14 дней, за которые он сможет сдать ПЦР-тест, и тогда будет решен вопрос о его ковид-статусе.

Представитель облздрава заверил, что тесты на КПВВ будут бесплатными.

«Что быстрые тесты, что ПЦР-тесты, – все те, которые делаются в коммунальных учреждениях здравоохранения, – они проводятся абсолютно бесплатно. На эти тесты выделяет средства или государство, или облгосадминистрация», – резюмировал Александр Педенко.