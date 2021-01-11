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Переселенцев стало меньше: В Минсоцполитики назвали точное количество

11.01.21 15:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Украине по состоянию на 11 января учтены 1 млн 459 тыс. 022 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 4 января, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 170 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 148 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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