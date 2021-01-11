Президент поручил срочно заняться вопросом снижения тарифов на газ для населения

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Об этом сегодня, 11 января, шла речь на совещании в Офисе президента.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке в силу погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», – цитирует Владимира Зеленского пресс-служба главы государства.

На совещании было отмечено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Так, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

«Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и дадут возможность избежать финансового дисбаланса», – добавили в Офисе президента.