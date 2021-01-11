Флагов мало не бывает: Как выглядит рождественская Горловка при «ДНР» (60 фото)

Начиная с 2014 года неподконтрольная украинской власти Горловка – полузакрытый город. При въезде в него до сих пор стоит действующий блокпост, после 21:00 въезд и выезд и города запрещен (разрешен только по спецпропускам), передают «Донецкие новости».

При въезде в Горловку со стороны Донецка как и ранее стоит стела. Только сейчас она перекрашена, причем, в цвета российского триколора. Над стелой – три флага: «ДНР», России и Горловки. Также из изменений при «ДНР» – изображение георгиевской ленты, медали и надпись «город воинской славы», данный статус для Горловки утвердил «первый глава ДНР» Александр Захарченко в 2017 году.

Площадь возле «мэрии» – вся в флагах «ДНР» и России. Правда, стяги изрядно потрепанные. На газоне выложена георгиевская лента. На площади стоит центральный в Горловке памятник Ленину.

Одна из местных достопримечательностей – Богоявленский кафедральный собор в центре города (ПЦ Московского патриархата). Это относительно новое строение: нижний храм открыли в 2013 году, а верхний – уже при «ДНР» в 2016-м. Собор оснащен современным оборудованием, верхний и нижний храмы соединяют лестницы и лифты, есть и подъемник для людей с ограниченными возможностями.

В 2014-2015 годах несколько снарядов упало на территорию собора, один из них попал в трапезную. Во время обстрелов нижний храм служил бомбоубежищем, его окна до сих пор заложены мешками с песком.

На территории собора действуют несколько фонтанов, но их накрывают на зимний период.

Площадь Победы – основное место для новогодних гуляний в центре города. Фонтан здесь также на зиму накрыт. В этом году его огородили забором и украсили иллюминацией. Гирлянды вдоль фонтана включены и днем, но полноценно увидеть иллюминацию можно лишь вечером.

Здесь же установлена главная городская елка, на ее верхушке – пятиконечная красная «советская» звезда.

Горловка ранее был шахтерским городом, здесь работало угольное объединении «Артемуголь». Но при «ДНР» все действующие шахты были затоплены. При этом, по словам местных жителей, продолжает работать индустриальный техникум, в котором готовят рабочих для шахт.

Индустриальный техникум

Сквер Коммунаров. Здесь установлен колокол в честь погибших горловчан. На монументе изображены лозы винограда, выкованные из снарядов.

Также в сквере – памятник БМП. А также монумент-стела воинам-горловчанам, погибшим во время Второй мировой войны. Возле стелы должен гореть вечный огонь, но сейчас он потушен.

Площадь революции, расположенная напротив «мэрии», – здесь проходят все основные массовые городские мероприятия. На площади расположен концертный зал «Стирол», в котором до 2014 года часто выступали звезды эстрады.

Также в центре города установлен памятник Петру Горлову – русский инженер-геолог, один из пионеров в разработке угольных месторождений. В его честь и названа Горловка.

До 2014 года в Горловке работало два супермаркета сети «Амстор». Один из них запустили в прошлом году – теперь это «Moloko». А вот второй выглядит так – разграбленный мародерами, порезанный на металлолом.