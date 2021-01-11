Не можем делать наценки: Владелец сети ресторанов в «ДНР» рассказал о проблемах бизнеса

Основная проблема ресторанного бизнеса в «ДНР» – отток кадров, большинство опытных поваров, менеджеров выехали в Россию. А также то, что у жителей «республики» низкий доход и посетители ресторанов сегодня это определенная не настолько много численная группа людей. Об этом в интервью местному медиа рассказал владелец сети ресторанов Турал Вердиев, передают «Донецкие новости».

Он в данной индустрии работает уже 9 лет, поэтому может сравнивать с довоенным состоянием. В Первым «довоенным» его рестораном в Донецке стала «Плакучая ива», в уже «республиканскую» сеть входят также «Дача» (на месте «Латинского квартала»), «Пьяная вишня», «Кокон» и др.

«Сегодня наблюдается большой отток кадров в Россию, особенно после выдачи паспортов РФ. Если раньше люди временно уезжали на сезонную работу и возвращались, то сейчас все изменилось. У меня были ситуации, когда мои сотрудники вынуждено уезжали в другой регион, чтобы покрыть свои расходы – закончить ремонт в квартире, обеспечить обучение ребенку», – отметил ресторатор.

Он выделил три категории людей, которые сейчас работают в этой сфере в «ДНР». «Первая – студенты, которые после обучения уезжают, вторая – люди, которых здесь что-то держит. И третья, небольшая категория – люди с опытом топ-менеджмента – управляющие, главбухи, арт-директора. Им я могу создать более-менее конкурентную зарплату, если сравнивать с РФ», – перечислил Вердиев.

Он подчеркнул, что в «республиканских» техникумах, училищах есть специальности ресторанно-гостиничного дела, но методики преподавания устарели, они не актуальны.

Также есть проблемы с ценовой политикой – в «ДНР» рестораны не могут сильно завышать цены. «Доход граждан республики относительно невысокий, поэтому в заведениях не получается делать большие наценки, и, соответственно, зарабатывать большие деньги. Недавно был в Ростове, и цены на определенные позиции в 2-2,5 раза выше наших. Если в донецком заведении можно заказать салат за 300 руб. (113 грн по местному курсу валют, – ред.), то в Ростове он обойдется в 700-800 руб. (265-302 грн). Это я говорю о приблизительно одинаковом уровне заведений», – отметил Вердиев.

По его словам, сейчас в Донецке конкуренция стала жестче, а «посетители более капризны». «Конкуренция в Донецке очень жесткая. В силу разных причин часть населения покинули нашу территорию. Доход у людей снизился, а заведений общепита стало больше. На месте банков, офисов открываются кальянные, рестораны. У нас идет борьба за каждого клиента. Есть условная группа людей, которая ходит в заведения. И каждое заведение пытается эту группу переманить. Если сегодня в одном ресторане полно людей – значит, в каком-то другом их практически нет», – описал ресторатор.

Плюс ко всем проблемам с прошлого года добавилась пандемия коронавируса. «Суть проблемы и отличия ресторанной сферы ДНР от российской и украинской заключается в том, что у 90% владельцев заведений в Донецке нет финансовой подушки безопасности. Мы зарабатываем небольшую сумму, которую переинвестируем в развитие заведения. Их закрытие – это будет нокаут для бизнеса», – отметил дончанин.

При этом Вердиев считает, что «общепит в ДНР не находится в яме». В частности, в сети его ресторанов используют новые формы маркетинга. «У моих заведений нет сайтов, а есть профили в Инстаграм. Сегодня мы по-другому доносим информацию до своего потребителя. Уже нет анкетирования, нет составленных таблиц с сортировкой по дням рождения клиентов. Сегодня есть телеграм-бот, который фильтрует гостей, как ты этого хочешь. Есть таргет-реклама, где ты выставляешь параметры запроса. Теперь автоматически можно найти человека, у которого скоро свадьба, день рождения или выпускной», – рассказал он.