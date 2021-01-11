На Донетчине уже начали штрафовать за нарушение локдауна

С введением локдауна, с 8 января, полицейские Донецкой области составили уже 55 админпротоколов за нарушение карантина людей (ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 января, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

На период локдауна полиция Донетчины увеличила число мобильных групп, которые контролируют выполнение карантинных ограничений. Их сейчас работает 43.

В работе с контролем за карантинными требованиями всего задействовано более 1500 сотрудников как полиции, так и военнослужащих ВСУ и Нацгвардии.

Всего с начала пандемии в полицию региона поступило около 9,5 тысяч сообщений, связанных с карантинным режимом.

В отношении нарушителей составили 2 419 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП – за нарушение карантинного режима (штраф для граждан составляет от 17 000 до 34 000 грн). За нарушение масочного режима вынесено 5 202 постановления (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП, штраф – от 170 до 255 грн).

Напомним, в Украине с 8 по 24 января введен жесткий карантин (локдаун).