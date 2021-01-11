На Донетчине нашли российский огнемет (Фото)

Сотрудники СБУ выявили в Донецкой области тайник с военными средствами поражения, а также разоблачили жителя Славянска на нелегальном сбыте гранат и патронов. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Так, схрон был заложен в заброшенном частном доме в поселке Карловка Авдеевского района. Правоохранители изъяли из него ручной огнемет МРО-А с термобарическим выстрелом ТБГ-7В и пороховым ускорителем к нему производства РФ.

«Сейчас устанавливается причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству места незаконного хранения оружия», – уточнили в СБУ.

Также сотрудники СБУ разоблачили жителя Славянска, который пытался сбыть две гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним и более 600 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.