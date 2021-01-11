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Арсений Яценюк опроверг фейк о $ 400 тыс. за инаугурацию Байдена

11.01.21 17:53
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Арсений Яценюк не планирует присутствовать на инаугурации президента США Джо Байдена, он также опроверг слухи, что якобы купил билет за 400 000 долларов на данное мероприятие. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк написал в соцсети.

Он отметил, что сообщение о якобы покупке им билета на инаугурацию Байдена появилось в одном из Телеграм-каналов. «Слабый фейк. Хотя могли бы добавить, что средства заплачены из "первого миллиарда", отпразднованного на "24 виллах в Майами" на деньги со "Стены", построенной с "убитых в Чечне русских"», – написал политик.

Яценюк призвал не верить фейкам.

В комментариях к посту он добавил: «Путин вновь распространяет ложь, что я еду на инаугурацию Байдена. Это неправда. Там не будет ни меня, ни Меркель, ни Трюдо, ни многих других хороших людей. Мы радуемся дома».

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