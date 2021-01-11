Запитан в Горловке: В ДонОГА пояснили, почему при обстрелах Торецк остается без воды

После обстрелов на линии фронта в районе Торецка жители часто остаются без воды, т.к. снаряды повреждают водовод, который тянется из неподконтрольной Горловки. Из-за этого за 4 квартал 2020 года торетчане были без воды суммарно 320 часов. А после последней аварии – более недели с 4 января. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 января, сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

«Еще с довоенного времени водоснабжение города Торецка было запитано от Горловской фильтровальной станции (сейчас это т.н. "ДНР") водоводом питьевой воды диаметром 900 мм. Этот водовод проходит через несколько балок, линию соприкосновения, окопные позиции украинской армии и "армии ДНР". Постоянные обстрелы, постоянные попадания [в водовод]. О мелких я даже говорить не буду, а крупных попаданий и крупных аварий за прошлый год было 9. Только за последний квартал остановка водоснабжения Торецка была почти на 320 часов», – описал ситуацию Гончаренко.

Основная проблема проведения ремонтных работ специалистами КП «Компания "Вода Донбасса"» связана с получением «режима тишины» от военных. «Это когда обе стороны конфликта дают гарантии безопасности для проведения работ», – уточнил он.

После порывов, произошедших на водоводе 4 января, с 5 по 8 января шли переговоры по вопросу получения «режима тишины». «Мы его получили 3 дня назад. Бригады компании "Вода Донбасса" вышли на место из Горловки, с той стороны, и от нас – из Торецка. Они должны были произвести осмотр, выявить дефекты и спланировать работы. Горловская бригада выполнила работы по двум утечкам. А украинская сторона не смогла выйти с первого раза из-за ведения предупреждающего огня с той территории. В этой связи работа была задержана на один день», – рассказал глава департамента.

Вчера, 10 января, был первый день по ликвидации аварии украинской бригадой ремонтников. «Был выполнен один участок. Оставалось еще два. Сегодня утром бригады компании "Вода Донбасса" направились из Торецка. Один участок уже с утра залатали, также велись работы на последнем аварийном участке», – продолжил Гончаренко.

Ожидается, что сегодняшние работы ликвидируют все аварийные моменты, после чего специалисты начнут поднимать давление воды. «Надеемся, что завтра в Торецке у всех будет вода», – заключил Гончаренко.

Напомним, с 4 января в результате порывов на водоводе диаметром 900 мм прекращено централизованное водоснабжение населения города Торецк и 4 населенных пунктов, входящих в состав Торецкого горсовета (Железное, Пивдненное, Северное, частично пгт Щербиновка). Сейчас без подачи воды остаются 37 923 жителей, питьевую и техническую воду цистернами подвозят спасатели.

8 января во время обследования водовода незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса».

10 января ремонтникам удалось обнаружить 4 места порывов водопровода «Горловка – Торецк» в «серой» зоне. 11 января ремонтные работы продолжились.