В 2020-м в «Википедии» снизилась популярность темы войны на Донбассе

В 2020 году в «Википедии» среди украинцев снизилась популярность статей по войне на Донбассе, на первое место вышли статьи о пандемии коронавируса. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал википедист и член общественной организации «Викимедиа Украина» Богдан Мельничук.

«Пока не понятно – популярность статей снизилась на фоне распространения пандемии или люди просто потеряли интерес к теме войны», – отмечает Мельничук.

По его данным, в топ-тем интересующих 2020 году украинцев вошли коронавирус и вопросы, касающиеся этой болезни, например, пандемия испанки. Также в украиноязычной версии «Википедии» набрали популярность статьи из школьной программе – это связано с тем, что школы перешли на дистанционное обучение и дети учатся дома.

Третья категория статей касается хобби и интересов людей, например, просматривали статьи о сериале «Корона» и соответственно о королеве Великобритании Елизавете II. Также интересовались местными выборами – но не так настойчиво, как например в 2019 году. «В 2019 году больше смотрели о выборах и касающиеся выборов темы, также читателей украинской версии интересовала тема томоса и статьи о войне на Донбассе», – говорит википедист.

По словам Мельничука, в англоязычной версии «Википедии» рейтинг довольно похож, единственное, что там на первых местах (кроме пандемии коронавируса) были выборы в США и Индии. «Последнее связано с тем, что большинство людей, которые интересуются этой темой, читают на английском языке. Также в топе – статьи о Илоне Маске и о гибели баскетболиста Коби Брайанта, который вместе с 13-летней дочерью и еще 7 пассажирами разбился в результате падения вертолета», – добавил он.

Мельничук напомнил, что отредактировать статьи в «Википедии» может любой человек, просто некоторые люди это делают чаще. «В целом с 30 января 2004 года в украинской версии "Википедии" более 125 000 человек сделали хотя бы одну правку. При этом некоторые из людей редактируют чаще, пишут статьи. Например, я – программист и работаю 8 часов ежедневно, но в перерыве или вечером могу написать статью на "Википедии", так же поступают и другие. При этом нельзя написать о чем-либо – это должно быть значимое событие, а источники должны быть проверенными и независимыми», – подчеркнул он.

По данным общественной организации «Викимедиа Украина» самые популярные статьи русскоязычного раздела «Википедии» в 2020 году – «Украина», «Шевченко», «YouTube», «Киев» и «Коронавирусная болезнь 2019 в Украине».