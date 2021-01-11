Донетчина: Есть ли населенные пункты без единого случая COVID-19

В Донецкой области нет ни одного существенного по численности населенного пункта, где не было бы зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 января, заявил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он уточнил, что на конец 2020 года в административном делении Донецкой области было 15 городов областного подчинения и 12 районов. «И все эти 15 городов и 12 районов имеют то или иное число заболевших. Наибольший город по числу заболевших – Мариуполь (14 692 случая с начала пандемии), меньше всего в Ясиноватском районе – здесь суммарно заболело 70 человек», – сказал Педенко.

«Возможно, есть какие-то небольшие села, где нет заболевших. Но фактически по всей территории Донецкой области есть заболевшие коронавирусом», – добавил он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 119 тыс. 314 человек (796 417 пациентов выздоровели, 19 835 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 572 случая (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 725), Луганской области – 12 115 случаев (выздоровели – 8 607 пациентов, летальных случаев – 334).

В «ДНР» – 16 209 заболевших (выздоровели – 9 243 человека, скончались – 1 448 человек). В «ЛНР» зарегистрировано 194 летальных случая.