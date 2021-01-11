Уходят в прогулы и уезжают в РФ: В «ЛНР» рассказали о зарплатах на промышленных предприятиях

Средняя зарплата на промышленных предприятиях «ЛНР» составляет 12-17 тыс. (4528 – 6415 грн по местному курсу валют). При этом выплачивается она частями и с большими задержками. Об этом в интервью российскому изданию сообщил автор «республиканского» Телеграм-канала «Тайны Луганской республики», не называя своего имени.

«Если на ЛЛМЗ (Луганский литейно-механический завод, – ред.) заработные платы стараются платить вовремя, то на предприятиях ЗАО "Внешторгсервис" (управляет "национализированными" в "Л-ДНР" предприятиями, – ред.) выплачивают по 15-20% от заработной платы каждую неделю, из-за чего долги постоянно накапливаются», – рассказал блогер.

А на Алчевском металлургическом комбинате сейчас выплачивают проценты за сентябрь 2020 года. «С учетом низкого уровня зарплат и нерегулярных выплат люди либо увольняются, либо уходят в прогулы и едут на заработки в Россию. За прогулы раньше не увольняли, но с конца декабря, учитывая катастрофическую нехватку кадров, руководство завода угрожает увольнять всех прогульщиков. Пока дальше угроз дело не пошло», – отписывает ситуацию «республиканец».

По его словам, в угольной промышленности ситуация с кадрами аналогичная.

«Многие просто дорабатывают до пенсии. А кто-то все еще надеется на чудо, полагая, что ситуация улучшится, хотя таких становится все меньше и меньше. Наиболее квалифицированные кадры покидают территорию республики», – подчеркивает он.

С 2014 года те предприятия, которые запустились, работают на минимальной мощности. Есть серьезные проблемы как с сырьем, так и с реализацией продукции. «Некоторые из них, к примеру, Луганский литейно-механический завод (ЛЛМЗ), завод стальной дроби (ЗСД) в Алчевске еще держатся на плаву, получая небольшие заказы из РФ, хотя им становится все тяжелее. Но ни о каких прибылях речь не идет. Крупнейшие заводы республики — Алчевский меткомбинат и Алчевский коксохим — находятся в крайне плачевном состоянии, как и большинство предприятий, отданных на откуп ЗАО "Внешторгсервис" Сергея Курченко. Оборудование работает на износ, ремонты рабочие завода проводят своими силами. Если произойдет крупная поломка или авария, то, скорее всего, завод просто остановят», – считает луганчанин.

Блогер считает, что за плачевную ситуацию в «ЛНР» и «ДНР» несут ответственность авторы «той политики, которой сегодня придерживается Россия». «Луганская и Донецкая республики рассматривались как нечто временное, переходное, поэтому никаких далеко идущих планов в их отношении никто не строил. Принимаются ситуативные решения для разрешения сиюминутных задач, без задела на будущее… В промышленности дела идут из рук вон плохо из-за подвешенного статуса республик: нас вроде как отдают Украине, а она нас брать не хочет. И ни у Москвы, ни у местных властей нет внятной политической стратегии, что делать с Донбассом. Поэтому у нас нет нормальных экономических взаимоотношения не только с Россией, но и с другими государствами», – рассуждает мужчина.