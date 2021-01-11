Чтобы не зависеть от «ДНР»: Торецк обеспечат водой с подконтрольной территории

В Донецкой области рассматривается вопрос строительства нового водовода для Торецка, который обеспечил бы водоснабжение города с подконтрольной Украине территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 января, рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

«Сейчас ведется эта работа. Уже неоднократно поднимался этот вопрос. Завтра состоится так называемая трассовая комиссия – рассмотрят варианты прохода возможной трассы для альтернативного обеспечения водоснабжения города Торецка», – сказал он.

«Через 2 дня у нас уже будет реальная картина с предварительным просчетом стоимости работ, вариантом прохождения трассы. Рассматривается вариант запитки технической водой, но со строительством модульной фильтровальной станции отдельно для Торецка. Или запитки в иной действующий водовод с питьевой водой на подконтрольной территории», – добавил Гончаренко.

Как сообщалась ранее, с довоенного времени и на сегодняшний день водоснабжение города Торецка запитано от фильтровальной станции в Горловке, которая сейчас находится под контролем «ДНР». Водовод к Торецку проходит через линию разграничения, подвергается обстрелам, из-за чего жители города и ближайших поселков часто оказываются без центральной подачи воды. В 2020 году было 9 масштабных аварий, сейчас город и еще 4 населенных пунктов без воды – с 4 января.