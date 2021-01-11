Благодаря Фонду Ахметова 4-летний мальчик сможет слышать и говорить

Фонд Рината Ахметова помог 4-летнему Косте Кобрину, который имел проблемы со слухом. Мальчику предоставили необходимый высокочувствительный слуховой аппарат. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Фонда.

Любомира Кобрина отмечает, что ее сын очень подвижный, никогда не сидит на месте. Ребенка интересует абсолютно все. Но тяга мальчика к познанию мира сильно ограничивалась проблемами со слухом, из-за них Костя не умеет разговаривать.

«Общаемся жестами. Он понимает все. Если хочет пить, то показывает это жестом», – говорит Любомира.

С тех пор, как сыну поставили диагноз, она мечтала только об одном – чтобы Костя слышал и говорил: «Чтобы он был, как все дети, полноценным и мог учиться в обычной школе».

Подарить Косте возможность слышать мир могли современные слуховые аппараты. Но их стоимость оказалась неподъемной для семьи. За помощью Кобрина обратились в Фонд Рината Ахметова. И мальчик стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Специалисты уверяют, что совсем скоро ребенок начнет говорить.

«Год напряженной работы – и он сможет говорить. Без слуховых аппаратов этот ребенок не говорил бы никогда. С аппаратами при условии реабилитации есть все шансы посещать обычную школу», – пояснила слухопротезист Наталья Музыка.

Впереди занятия с сурдопедагогом и логопедом. «У меня одни эмоции, очень благодарна Фонду и Ринату Ахметову. У меня надежды даже не было. Очень благодарна!», – сказала Любомира Кобрина.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» высокочувствительные слуховые аппараты уже получили 199 малышей.