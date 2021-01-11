«МФО, НДС, ЄДРПОУ… Реально?»: В «ДНР» жители шокированы требованиями техосмотра для авто

В «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. В соответствующем «постановлении правительства ДНР» приводится образец заявления о проведении техосмотра. Где будет проходить сама процедура и сколько она будет стоить – пока неизвестно. Но уже 30 декабря 2020 года утвердили бланк-заявку, в котором используется украинская терминология, передают «Донецкие новости».

Например, заявителю нужно указать:

код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України);

МФО банка – сейчас термин МФО используется именно в Украине, в «ДНР» и России его нет. МФО – это 6-значный код, который используется для идентификации банковских учреждений в Украине;

номер свидетельства плательщика НДС (налог на добавленную стоимость). Но в «ДНР» нет понятия «НДС», это тоже украинская терминология.

Местные жители недоумевают от такого «документа правительства»:

Аластасия: «Безумно интересно, но ничего не понятно) Особенно Приложение 3 к Порядку проведения обязательного ТО. Свидетельство плательщика НДС? Серьезно? А там что писать – неприменимо в ДНР? Или мы чего-то не знаем? Код ЕДРПОУ? Серьезно? Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України? Чиво? МФО?? Реально???»;

Алла: «У нас же нет НДС!.. Или они намекают, что скоро будет?»;

Елена: «МФО уже давным-давно нет, у нас БИК»;

Наталья: «Кто-то еще не отошел от праздников, судя по документу))».

«Тернист путь перехода на российские стандарты, заблудились в украинских дебрях)))», – характеризует увиденное дончанка Ксения.

Также люди возмущены, что техосмотр – это очередные растраты. «Только недавно страховку на авто ввели, а теперь еще за ТО платить! Это просто новая кормушка дня них!.. А зарплаты поднять? Не бюджетникам, а всем!», – отмечает дончанин Владимир.

«Техосмотр – это тоже обдираловка, тоже очередь, тоже потраченное время. Ну, у нас так по-любому будет», – добавляет иной автовладелец.