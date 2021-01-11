В нечеловеческих условиях: Как на КПВВ люди ждут отправку на обсервацию

Люди, которые едут из «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое» и не смогли установить на телефоны приложение «Вдома», должны отправляться в место обсервации. Для этого они вынуждены находиться на КПВВ до окончания работы контрольного пункта въезда-выезда, после чего им предоставляют автобус. Об этом сегодня, 11 января, рассказали наблюдатели БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые дежурят на КПВВ.

«Начало зимы выдалось аномально теплым, но люди, которые ждут КПВВ "Новотроицкое", так не считают. С конца мая в пункте пропуска не работают обогреватели, поэтому в модулях очень холодно. Поэтому те, кого отправляют на обсервацию, в течение всего дня ждут автобус в нечеловеческих условиях, и негде согреться»», – отмечают мониторы.

Представители «Права на защиту» пытаются помочь таким людям – раздают продуктово-продовольственные наборы. Также предоставляют им юридические консультации.

Как сообщалось ранее, с конца ноября 2020 года на украинских КПВВ волонтеры раздают продуктово-продовольственные наборы людям, которые не смогли пересечь линию разграничения или ожидают отправку на обсервацию. В каждом из пакетов – дневной запас продуктов и средств гигиены для одного человека.