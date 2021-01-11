Теперь нужно приложение «Вдома»: Россия попала в список стран «красной зоны» (Список стран)

Сегодня, 11 января, Минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню распространения COVID-19. В «красную» зону вошли 55 стран, в том числе и Российская Федерация, передают «Донецкие новости».

Данный факт меняет процедуру въезда из РФ в Украину. Теперь при въезде из России необходимо отправляться на 14-дневную самоизоляцию с установкой мобильного приложения «Вдома». Самоизоляцию можно сократить, сдав ПЦР-тест в аттестованной Минздравом лаборатории и получив отрицательный результат на коронавирус.

Данную информацию следует учитывать и лицам, прибывающим в Украину через Россию из «Л-ДНР».