«Оккупация затягивается»: В «ДНР» на «границе» с Россией построят вокзал

В 2021 году в «ДНР» планируют начать реконструкцию пункта пропуска «Мариновка», который находится на «границе» с Россией. Об этом сегодня, 11 января, сообщает «министерство доходов и сборов ДНР».

В частности, на этот год запланирована разработка проектно-сметной документации по реконструкции поста «Мариновка» и начало строительно-монтажных работ.

«В планах – возведение здания вокзала для оформления пешеходов и пассажиров автобусов с выделенной зоной следования пешеходов, создание санитарной и административно-бытовых зон, расширение территории пункта пропуска, устройство 6-ти дополнительных полос движения с разделением потоков движения на въезд и выезд, оборудование отдельных полос для автобусов, легкового и грузового транспорта для уменьшения скопления машин», – говорится в сообщении.

Также планируют:

заменить электрический трансформатор;

приобрести дизельные генераторы для обеспечения резервного электроснабжения;

проложить оптоволоконную линию связи сети «Углетелеком».

Но местные жители не верят, что на «Мариновке» что-то в корне изменится. Об этом они делятся в соцсетях, опираясь на результат проведенной в 2020 году реконструкции пункта пропуска «Успенка»:

Валентина: «Успенку уже реконструировали, денег по карманам кучу растащили, а пропускная способность какой была, такой и есть»;

Сергей: «Планируем, обещаем, скоро. Девиз ДНР»;

Дмитрий: «Ввалить денег в таможни (заработать на откатах), потом через пару лет признать ДНР частью РФ и убрать границы – гениальное преступление)».

Обсуждая реконструкции пунктов пропуска, местные жители резюмируют: «Оккупация затягивается».

Как сообщалось ранее, сейчас в «ДНР» действуют 3 пропускных пункта на «границе» с Россией: «Мариновка», «Новоазовск» и «Успенка». При этом жители предпочитают лишь «Успенку», из-за чего там всегда большие очереди.

Реконструкцию «Успенки» проводили в 2020 году, сейчас на территории между «республиканским» пунктом и смежным пунктом пропуска РФ «Матвеев Курган» ведутся работы по расширению полос движения. Также на «Успенке» хотят открыть магазин Duty Free.