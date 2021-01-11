В результате обстрела «ДНР»: Под Песками погиб боец ВСУ

Сегодня, 11 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донетчине погиб военнослужащий ВСУ.

По данным штаба ООС, вблизи поселка Пески противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. «Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины», – сообщили в штабе.

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе уточнили, что обстрел был около 15:30. «Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ», – добавили в делегации.