В итоге – минус 7%: В «ДНР» показали, как хитро повысили оклады «бюджетникам»

В «ДНР» с 1 января для работников «бюджетной» сферы изменены размеры должностных окладов. Новые суммы указаны в «постановлении правительства» от 25.12.2020. Также меняются размеры ежемесячных надбавок, как отмечают местные жители – надбавки снизили, в результате чего итоговая зарплата будет меньше, чем в прошлом году.
Так, с 1 января размеры окладов для следующих тарифных разрядов будут составлять:
Разряд
|
Оклад (тарифная ставка)
в руб.
в грн
(по местному курсу валют на 11.01.21)
1
|
7 461
2 926
2
7 497
2 940
|
3
7 556
2 963
4
7 617
2 987
5
7 791
3 055
6
8 304
3 256
7
8 822
3 460
8
9 390
3 682
9
9 909
3 886
10
10 425
4 088
11
11 282
4 424
12
12 141
4 761
13
13 001
5 098
14
13 861
5 436
15
14 776
5 795
16
15 979
6 266
17
17 181
6 738
18
18 384
7 209
19
19 588
7 682
20
20 845
8 175
21
22 048
8 646
22
23 252
9 118
23
24 456
9 591
24
24 974
9 794
25
25 829
10 129
Кроме этого, изменяется размер надбавки к окладам за сложность и напряженность в работе:
- с 1 по 12 тарифный разряд – надбавка до 20%;
- с 13 по 18 разряд – до 15%;
- с 19 по 25 разряд – до 10%.
Работникам «республиканских» учреждений, предприятий, заведений и организаций, которые ранее имели статус «национальный», устанавливается единый размер надбавки – 25%.
При этом в соцсетях местные жители отмечают, что новые надбавки – существенно меньше прежних, за счет этого итоговые выплаты будут ниже, чем в прошлом году. «Теперь даже с повышением должностного оклада будем получать меньше за счет уменьшения надбавки! Да здравствует республика!», – пишет, в частности, дончанка Юлия.
«Сегодня утром директор нам огласил весь список, так мы такие аж "рады" были, что просто настроение работать не хочу! Получали в том году как нормальные люди, а теперь как нищета», – подтверждает Светлана.
«Минус 7% от зарплаты... Поздравляю с повышением!», – описывает свою ситуацию Наталья.