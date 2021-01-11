В итоге – минус 7%: В «ДНР» показали, как хитро повысили оклады «бюджетникам»

В «ДНР» с 1 января для работников «бюджетной» сферы изменены размеры должностных окладов. Новые суммы указаны в «постановлении правительства» от 25.12.2020. Также меняются размеры ежемесячных надбавок, как отмечают местные жители – надбавки снизили, в результате чего итоговая зарплата будет меньше, чем в прошлом году.

Так, с 1 января размеры окладов для следующих тарифных разрядов будут составлять:

Разряд Оклад (тарифная ставка) в руб. в грн (по местному курсу валют на 11.01.21) 1 7 461 2 926 2 7 497 2 940 3 7 556 2 963 4 7 617 2 987 5 7 791 3 055 6 8 304 3 256 7 8 822 3 460 8 9 390 3 682 9 9 909 3 886 10 10 425 4 088 11 11 282 4 424 12 12 141 4 761 13 13 001 5 098 14 13 861 5 436 15 14 776 5 795 16 15 979 6 266 17 17 181 6 738 18 18 384 7 209 19 19 588 7 682 20 20 845 8 175 21 22 048 8 646 22 23 252 9 118 23 24 456 9 591 24 24 974 9 794 25 25 829 10 129

Кроме этого, изменяется размер надбавки к окладам за сложность и напряженность в работе:

с 1 по 12 тарифный разряд – надбавка до 20%;

с 13 по 18 разряд – до 15%;

с 19 по 25 разряд – до 10%.

Работникам «республиканских» учреждений, предприятий, заведений и организаций, которые ранее имели статус «национальный», устанавливается единый размер надбавки – 25%.

При этом в соцсетях местные жители отмечают, что новые надбавки – существенно меньше прежних, за счет этого итоговые выплаты будут ниже, чем в прошлом году. «Теперь даже с повышением должностного оклада будем получать меньше за счет уменьшения надбавки! Да здравствует республика!», – пишет, в частности, дончанка Юлия.

«Сегодня утром директор нам огласил весь список, так мы такие аж "рады" были, что просто настроение работать не хочу! Получали в том году как нормальные люди, а теперь как нищета», – подтверждает Светлана.

«Минус 7% от зарплаты... Поздравляю с повышением!», – описывает свою ситуацию Наталья.