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В итоге – минус 7%: В «ДНР» показали, как хитро повысили оклады «бюджетникам»

11.01.21 22:20
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» с 1 января для работников «бюджетной» сферы изменены размеры должностных окладов. Новые суммы указаны в «постановлении правительства» от 25.12.2020. Также меняются размеры ежемесячных надбавок, как отмечают местные жители – надбавки снизили, в результате чего итоговая зарплата будет меньше, чем в прошлом году.

Так, с 1 января размеры окладов для следующих тарифных разрядов будут составлять:

Разряд

Оклад (тарифная ставка)

в руб.

в грн

(по местному курсу валют на 11.01.21)

1

7 461

2 926

2

7 497

2 940

3

7 556

2 963

4

7 617

2 987

5

7 791

3 055

6

8 304

3 256

7

8 822

3 460

8

9 390

3 682

9

9 909

3 886

10

10 425

4 088

11

11 282

4 424

12

12 141

4 761

13

13 001

5 098

14

13 861

5 436

15

14 776

5 795

16

15 979

6 266

17

17 181

6 738

18

18 384

7 209

19

19 588

7 682

20

20 845

8 175

21

22 048

8 646

22

23 252

9 118

23

24 456

9 591

24

24 974

9 794

25

25 829

10 129

Кроме этого, изменяется размер надбавки к окладам за сложность и напряженность в работе:

  • с 1 по 12 тарифный разряд – надбавка до 20%;
  • с 13 по 18 разряд – до 15%;
  • с 19 по 25 разряд – до 10%.

Работникам «республиканских» учреждений, предприятий, заведений и организаций, которые ранее имели статус «национальный», устанавливается единый размер надбавки – 25%.

При этом в соцсетях местные жители отмечают, что новые надбавки – существенно меньше прежних, за счет этого итоговые выплаты будут ниже, чем в прошлом году. «Теперь даже с повышением должностного оклада будем получать меньше за счет уменьшения надбавки! Да здравствует республика!», – пишет, в частности, дончанка Юлия.

«Сегодня утром директор нам огласил весь список, так мы такие аж "рады" были, что просто настроение работать не хочу! Получали в том году как нормальные люди, а теперь как нищета», – подтверждает Светлана.

«Минус 7% от зарплаты... Поздравляю с повышением!», – описывает свою ситуацию Наталья.

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