«Он же здравый, нормальный человек»: Лукашенко готов общаться с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев вслед за ЕС и США не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия-1», передает российское агентство «ТАСС».

«Я зла не держу на [президента Украины] Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что между белорусским и украинским народами сохраняются добрые отношения. «Отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что экономическое сотрудничество между Белоруссией и Украиной продолжает развиваться. «То есть мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками», – заявил он.

При этом Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены. «Застыли пока на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств», – пояснил белорусский президент.

В то же время Лукашенко отметил, что готов возобновить контакты с Владимиром Зеленским. «Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», – резюмировал Лукашенко.