Умирают аквариумные рыбки: Мариуполь будоражат слухи об «отравленной» воде

В Мариуполе через социальные сети распространилась информация о том, что пить воду из-под крана нельзя даже в кипяченом виде. Вирусный пост начал расхождение 11 января, передает «Сайт города Мариуполя».

Информацию пересылали друг другу и пенсионеры, и люди среднего возраста, молодежь. В городе началась паника: мариупольцы звонили родным и близким, просили даже не мыть посуду водой из-под крана.

В связи с данной ситуацией городская власть в срочном порядке обнародовала информацию о состоянии питьевой воды в Мариуполе.

По словам заместителя городского головы Михаила Когута, никаких изменений в качестве мариупольской воды не произошло.

«Горводоканал закупает воду у компании "Вода Донбасса", и это предприятие ежедневно проверяет качество воды. Никаких изменений нет, превышений по допустимым нормам нет – вода абсолютно безопасна», – сказал Михаил Когут.

Он подчеркнул, что 11 января был проведен сводный анализ по результатам анализов из 20 проб воды, которые были сделаны в Мариуполе. Отклонений не выявлено.

Жесткость воды в кранах мариупольцев составляет 10 единиц (норма не более 8 единиц). При том, что в 2016-2017 годах жесткость воды колебалась от 20 до 24 единиц. Все остальные показатели, такие как остаточный хлор, сульфат, хлорид, аммоний и другие, находятся в пределах нормы.

«Нужно доверять только проверенным источникам информации, а здесь кто-то для чего-то сеет панику, хотя для этого нет никакой причины», – заявил Когут.

Директор КП «Мариупольгорводоканал» Владимир Антоненко также подчеркнул, что вода в городе безопасна.

В то же время, в социальных сетях появилась и другая информация – в аквариумах мариупольцев начали умирать рыбки. Мариупольчанка Наталья рассказала, что в субботу ее муж заменил воду в аквариуме, после чего часть рыбок резко заболела.

«На сегодня у нас умерли 4 рыбки из 10, у еще троих – белые глаза с какой-то пленкой. К тому же вода в аквариуме после подмены всегда чистая и прозрачная, а сейчас – мутная», – отметила Наталья.

По ее словам, супруг уже 6 лет занимается рыбками и каждый раз меняет воду по одной и той же схеме с использованием одних и тех же реагентов. Корм для рыбок они не меняли.

«Муж отправился в магазин "Аквастудия" на ул. Варганова, чтобы купить препараты для лечения рыб, где ему сообщили, что сейчас эта проблема носит массовый характер и даже пострадали люди, которые занимаются бизнесом в этой сфере. Их рыбки тоже умерли при подмене воды», – рассказала мариупольчанка.

В магазине «Аквариум» на пр. Мира подтвердили, что проблема действительно есть, и к ним постоянно приходят обращения от владельцев аквариумов.

«Очень много людей ищут лечение для рыб, такого никогда не было ранее. Мы объяснить этот факт ничем не можем. Это все начало происходить 2 недели назад и продолжается до сих пор», – отметили в магазине.

Кроме того, в соцсетях жители Мариуполя сообщают о нехарактерном запахе воды, а некоторые пишут, что уже давно используют воду из-под крана как техническую: