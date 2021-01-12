Мокрый снег и дождь на Донбассе: В Украину идут морозы до –20 градусов

На Украину надвигаются циклоны, которые принесут похолодание и ухудшение погодных условий. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Она отметила, что во вторник, 12 января, Украина пока будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через север Италии, Венгрии в Украину. Поэтому существенные осадки в большинстве областей Украины не ожидаются.

В Крыму и на Приазовье возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

«А вот 13-го января нам очень интересен циклон Bartosz, который готовится ворваться в Украину с юга. Он существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на востоке и на Сумщине – мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер. На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице – будет посыпать снегом, без сильных снегопадов», – описала ситуацию с погодой Диденко.

Синоптик добавила, что в течение дня 12 января ожидается в большинстве областей Украины от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться, и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы от –14 до –20 градусов.

Также Наталия Диденко предупредила о возможной гололедице.