Детей-сирот из «ДНР» забирают в Россию для обучения спецслужбами, – правозащитники

Детей-сирот и лишенных родительской опеки из «ДНР» направляют на обучение по специальной программе в Москву, где подготовкой детей занимаются спецслужбы. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

«По информации наших источников, группа из 10 детей социально незащищенных слоев населения оккупированной части Донецкой области была направлена на обучение в кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. В кадетском корпусе с детьми работают специалисты спецслужб и Министерства обороны РФ, они обучаются по специальной программе», – пишут правозащитники в Facebook.

Как отмечают в организации, ранее эти дети были отобраны по специальной программе, где продемонстрировали хорошие результаты в физической подготовке, высокие математические способности, знание законодательства и истории «родного края».

«Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин назначил этим детям-курсантам именные стипендии. Организация "Русский центр" при поддержке Фонда "Русский мир" обеспечила для детей логистику в РФ и обратно, а также материальное обеспечение. Обучение проходит в Москве», – рассказали правозащитники о подробностях программы.

По их данным, дети, отправленные в кадетский корпус Следкома РФ, относятся к социально незащищенной группе – это дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, и дети погибших участников незаконных вооруженных формирований «ДНР».