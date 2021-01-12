Изменения в политическом руководстве США и Европы могут придать новый импульс переговорам по Донбассу, – Резников

Ожидаемые политические изменения в Европе и США в предстоящие недели и месяцы могут придать новый импульс застопорившемуся мирному процессу по Донбассу. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для Atlantic Council, передают «Донецкие новости».

«В наступающем году канцлер Меркель (Ангела Меркель, канцлер Германии – ред.) уйдет в отставку. Ее уход оставит Владимира Путина единственным членом первоначального квартета, стоящего за Минскими соглашениями. Швеция заняла пост председателя ОБСЕ. В Америке Джо Байден вскоре войдет в Белый дом. Эти новые лидеры унаследуют мирный процесс в Украине, как и президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон», – перечислил Резников.

По его словам, признавая сложность мирного процесса, Украина надеется на то, что грядущие изменения в политическом руководстве могут создать новые возможности для переговоров по Донбассу.

«Например, мы ожидаем, что новая администрация Байдена будет играть более активную роль в переговорах. Поскольку США являются членом ОБСЕ, их представители могли бы присоединиться к командам модераторов, участвующих в различных подгруппах, наряду с представителями Великобритании и Канады», – высказал предположение вице-премьер.

Резников подчеркнул, что Украина не ждет пассивно прогресса в переговорах, а предпринимает шаги, чтобы подготовить почву для реинтеграции временно неподконтрольных правительству регионов.