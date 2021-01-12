Предложить нечего: Резников рассказал, почему Кремль не будет интегрировать «Л-ДНР» в Россию

Украина подготавливает переход к нормальной жизни неподконтрольных ей в данное время территорий Донбасса. При этом России нечего им предложить, и она не будет официально признавать эти регионы. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для Atlantic Council, передают «Донецкие новости».

Он подчеркнул, что у Украины «нет времени, чтобы его терять».

«В сентябре 2020 года в школу пошло поколение украинских детей, которые не помнят довоенной жизни. Мы не можем откладывать их жизни на неопределенный срок, надеясь на политический прорыв. Действительно, в 2020 году у нас был повод задуматься о годах бесплодных встреч в Минске по поводу Нагорно-Карабахского конфликта, которые предшествовали смертям тысяч молодых людей, погибших в прошлом году в войне, которую их отцы не смогли завершить», – отметил Резников.

По его словам, в целях достижения прочного мира усилия Украины выходят за рамки переговоров и включают параллельное внимание к тем сферам жизни, которые определят послевоенное будущее Донбасса. Подход и политика Украины отражают основные принципы ООН: право на установление истины, право на правосудие и право на возмещение причиненного ущерба.

«Мы сформулировали свое видение привлечения военных преступников к ответственности и ввели процедуры амнистии для тех, кто не причастен к военным преступлениям. Мы разрабатываем процедуру признания свидетельств о рождении, смерти, браке и разводе, выданных на оккупированных территориях, путем введения "исключений Намибии" в украинское законодательство. Мы закладываем основу для постконфликтного администрирования и правоохранительной деятельности, включая обучение государственных служащих и шаги к возможным выборам в органы местного самоуправления. Мы также работаем над обеспечением доступа к правде в отношении ответственности России за конфликт», – перечислил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в этом заключается «послание к людям, живущим во временно оккупированных регионах восточной Украины и Крыма, которое свидетельствует об усилиях Украины по подготовке к переходу к нормальной жизни».

«А вот Москве предложить нечего. Сейчас становится все более очевидным, что Кремль никогда не признает оккупированные части Донбасса независимыми. Москва не будет интегрировать эти регионы в Россию», – считает Резников.

Вице-премьер добавил, что Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей Украины представляет собой вторую часть планов на будущее региона. Кабинет министров Украины ратифицировал этот концептуальный документ 23 декабря 2020 года. К лету 2021 года будет подготовлен пакет законопроектов и дорожная карта для реализации масштабных экономических инициатив.

«Мы намерены создать кластеры опережающего развития в подконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей для поощрения инвестиций. Мы предусматриваем ряд стимулов, включая налоговые и таможенные преференции, страхование от военных и политических рисков и международный коммерческий арбитраж. Мы признаем, что только инвесторы могут предоставить ресурсы, необходимые для построения новой экономики в этом пострадавшем от войны регионе. Согласно отчету Венского института международных экономических исследований, для оказания помощи и восстановления Донбасса потребуется как минимум 21,7 миллиарда долларов», – пишет в своей статье Резников.

Он подчеркнул, что Украина также вложит значительные средства в модернизацию инфраструктуры. Помимо инвестиций из государственного бюджета, кредитные и донорские средства позволили создать пакет инфраструктурных проектов в Донецкой и Луганской областях на сумму более 900 млн долл., включая строительство автомагистралей и железных дорог, модернизацию водохозяйственных сооружений, улучшение энергетической инфраструктуры, сельскохозяйственной инфраструктуры и многое другое.

Несколько инфраструктурных проектов уже реализуются в партнерстве с Европейским инвестиционным банком, Международным банком реконструкции и развития, правительствами Франции, Германии, Швеции и Канады, а также другими организациями, включая украинский «Нафтогаз».

«Мы стремимся обеспечить устойчивость местных сообществ, создавать новые рабочие места и пополнять местные бюджеты. После деоккупации эти инициативы распространятся на территории, которые в настоящее время оккупированы Россией», – резюмировал глава Минреинтеграции.